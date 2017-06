Actualidade

O Sporting de Braga apurou-se hoje para a final do campeonato nacional de futsal, ao vencer o Benfica no pavilhão da Luz, em Lisboa, por 2-1, fechando a eliminatória das meias-finais com um resultado favorável de 2-0.

Os 'arsenalistas', que venceram em Braga a primeira partida no desempate por penáltis (2-1), após 3-3 no tempo regulamentar e prolongamento, viraram a partida da Luz a seu favor com golos no segundo tempo de André Coelho, aos 23 minutos, e de Tiago Brito, a 23 segundos do final, depois de Elisandro, em cima do intervalo, ter adiantado o Benfica.

Na final, a equipa de Braga vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, atual campeão, e o Modicus, numa altura em que os 'leões' estão em vantagem, depois de terem vencido a primeira partida por 5-2.