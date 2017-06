Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futebol, que efetuará em julho a sua estreia num Europeu, tem duas importantes baixas, com lesões das avançadas Ana Borges e Laura Luís.

As duas futebolistas integravam o estágio para os jogos particulares com o País de Gales, o primeiro já disputado, com uma derrota na quinta-feira (2-1, em Viseu), e o segundo agendado para domingo (11:00, em Mangualde)

De acordo com informação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Ana Borges, do Sporting, "tem uma microrrotura no gémeo interno da perna esquerda", e Laura Luís, do Braga, fez no treino de sexta-feira "uma fratura na mão direita".