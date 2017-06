10 de Junho

O Partido Nacional Renovador (PNR) acusou hoje o Presidente da República de usar "sempre os rótulos do costume" e considerou que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter ido à Venezuela e não ao Brasil no 10 de Junho.

Conforme é já habitual, o PNR celebrou hoje à tarde o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades com uma marcha entre o Bairro Alto e o Martim Moniz, em Lisboa, que reuniu várias dezenas de pessoas com bandeiras nacionais e evocando palavras de ordem como "Ação, ação: lutar pela nação" ou "Ontem, hoje e sempre: Portugal independente".

Questionado pela agência Lusa sobre o discurso do 10 de Junho do Presidente da República - no qual defendeu um Portugal "livre da prepotência, da demagogia, do pensamento único, da xenofobia e do racismo" - o presidente do PNR, José Pinto Coelho, começou por dizer que Marcelo Rebelo de Sousa "gosta de agradar a gregos e troianos e usa sempre os rótulos do costume".