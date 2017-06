Reino Unido/Eleições

A primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, anunciou hoje que chegou a um princípio de acordo com o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte para governar com o apoio pontual, mas aparentemente sem coligação.

"Damos as boas-vindas a este compromisso, que pode dar a todo o país a estabilidade e a previsibilidade que se requer durante e depois do 'Brexit'", disse o porta-voz de May, depois de anunciar "os princípios de um esboço de acordo".

"Os detalhes serão postos sobre a mesa para dialogarmos e chegarmos a um acordo na reunião do Governo da próxima segunda-feira", acrescentou o porta-voz.