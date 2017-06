Actualidade

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio do Canadá, sétima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a disputar no domingo.

Hamilton, segundo no campeonato a 25 pontos do líder, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), efetuou na terceira e última qualificação a melhor volta, estabelecendo ainda o recorde do circuito Gilles Velleneuve, com um registo de 1.11,459 minutos, superando Vettel, que fez o segundo registo, e o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, terceiro.

"Anotámos os erros cometidos nas corridas anteriores e posso agradecer hoje a toda a equipa, que trabalhou duro no nosso motor", disse o tricampeão do mundo, que efetuou assim a sua 65.ª 'pole' da carreira, igualando o brasileiro Ayrton Senna no segundo lugar dos pilotos com mais 'poles', a três do comandante, o alemão Michael Schumacher.