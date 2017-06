Actualidade

Lisboa, 10 jun Lusa - O Benfica, tetracampeão nacional de futebol, confirmou hoje a venda do defesa-central sueco Victor Lindelof ao Manchester United por 35 milhões de euros ME, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com a Manchester United Football Club Limited para a transferência a título definitivo dos direitos do atleta Victor Jorgen Nilsson Lindelof pelo montante de 35.000.000 (trinta e cinco milhões de euros)", pode ler-se na nota.

A SAD 'encarnada' informa ainda que "no acordo, estão previstos valores adicionais, num montante global de 10.000.000 (dez milhões de euros), dependentes da concretização de objetivos contratualizados, os quais terão de ocorrer enquanto o atleta estiver vinculado à Manchester United Football Club Limited".