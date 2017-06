Brexit

O Reino Unido prevê começar dentro de duas semanas, conforme o previsto, as negociações sobre a saída do país da União Europeia, comunicou hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May, à chanceler alemã, Angela Merkel.

A informação consta num comunicado divulgado pelos serviços do Governo britânico.

Segundo o comunicado, Theresa May teve uma conversa telefónica com a chanceler alemã, durante a qual "confirmou a sua intenção de iniciar como previsto as discussões sobre o Brexit nas próximas duas semanas".