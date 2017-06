Actualidade

Alireza Pakdel, do Irão, venceu hoje o Grande Prémio do World Press Cartoon (WPC) 2017, com uma imagem sobre o drama dos refugiados, anunciou a organização numa cerimónia de entrega dos prémios nas Caldas da Rainha.

O desenho do cartoonista foi publicado num jornal iraniano em agosto de 2016, ano em que venceu o Grande Prémio Troféu Zélio de Ouro do 43º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no Brasil.

O "equilíbrio entre a qualidade do desenho, a pertinência do tema e a forma como foi abordado" no cartoon, que retrata o afogamento de refugiados, valeu, segundo o diretor do salão, António Antunes, "o consenso do júri" na atribuição do prémio entregue esta noite no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.