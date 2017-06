Actualidade

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, assegura que os magistrados terão reposição salarial e progressão de escalões quando outras carreiras do Estado as tiverem e reafirma-se disponível para o diálogo com a classe sobre o estatuto.

"O terceiro momento de reposição da situação salarial das pessoas com vínculos públicos ao Estado é a reavaliação da progressão dos escalões, os senhores magistrados que tiveram os escalões congelados verão os escalões revistos nos mesmos termos que os demais", disse a ministra numa entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios divulgada esta noite.

Nas palavras da ministra são estas as linhas do Governo e, na revisão da progressão de escalões, os magistrados não serão discriminados em relação a outras carreiras.