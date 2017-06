10 de Junho

O Presidente da República e o primeiro-ministro assistem hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil, à cerimónia de transferência do espólio do último chefe de Governo do Estado Novo, Marcello Caetano, para o Real Gabinete Português de Leitura.

Fonte do executivo português disse à agência Lusa que este será um dos momentos mais relevantes da visita de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa ao Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, que está integrado nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades no Brasil.

O Real Gabinete Português de Leitura é uma instituição fundada em 1837 por emigrantes e refugiados portugueses e guarda atualmente cerca de 350 mil livros.