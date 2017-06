Reino Unido/Eleições

Downing Street anunciou hoje que as discussões com o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte continuam, depois de ter dito, na véspera, que tinha sido já alcançado um princípio de acordo para formar governo.

"A primeira-ministra [Theresa May] falou esta noite [de sábado] com o DUP para discutir a finalização de um acordo quando o Parlamento retomar os seus trabalhos na próxima semana", indicou um porta-voz de Downing Street em comunicado.

"Daremos as boas-vindas a qualquer compromisso que seja acordado, dado que irá proporcionar a estabilidade e a segurança que todo o país precisa durante e depois do 'Brexit'", referiu.