10 de Junho

O Presidente da República e o primeiro-ministro viajam hoje entre São Paulo e o Rio de Janeiro, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, num avião militar da Embraer, o KC-390, que substituirá os C-130.

A resolução para a aprovação do processo de aquisição de cinco aeronaves KC-390, no qual a indústria aeronáutica tem participação no projeto de produção, foi aprovada em Conselho de Ministros na passada quinta-feira.

O novo avião será apresentado internacionalmente na próxima terça-feira em Paris.