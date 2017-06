França/Eleições

As urnas abriram hoje às 08:00 (07:00 em Lisboa) em França para a primeira volta das legislativas, um mês depois da eleição do Presidente centrista Emmanuel Macron, cujo partido procura obter maioria para concretizar as reformas prometidas na campanha.

Mais de 47 milhões de franceses são chamados a escolher os 577 deputados da Assembleia Nacional (11 dos quais em representação dos franceses residentes no estrangeiro) até às 20:00 (19:00 em Lisboa), altura em que encerram as assembleias de voto e devem ser divulgadas as primeiras projeções assentes em resultados parciais.

Eliminados na primeira volta das presidenciais, os tradicionais partidos de esquerda e direita que partilham o poder em França desde há 60 anos, temem ser hoje varridos por uma 'onda azul', a cor do movimento presidencial criado há apenas um ano.