O fim do 'roaming', a partir de quinta-feira, levou mais de dez anos a tornar-se realidade na União Europeia, tendo sido anunciado em 28 de maio de 2006, pela então "Comissão Barroso" e sofrido inúmeros avanços e recuos.

Em 28 de março de 2006, a então comissária europeia responsável pela pasta da Sociedade da Informação e Media, Viviane Reding, anunciava a intenção de propor aos operadores de telemóveis que apliquem o mesmo tarifário aos seus clientes, quer estes estejam no seu país de origem ou noutro Estado-membro da União Europeia (UE).

A intenção era que as taxas pagas pela utilização do serviço prestado pelas operadoras de telecomunicações no estrangeiro ('roaming') deixassem de ser cobradas um ano depois, no segundo semestre de 2007.