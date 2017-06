Actualidade

O abate do pombo-trocaz, espécie protegida e endémica da Madeira, foi recentemente autorizado pelo Governo Regional, pelo período de um ano, como medida de defesa dos terrenos agrícolas, onde a ave provoca habitualmente danos muito elevados.

"O abate é legal. É feito com o máximo rigor, para garantir que a espécie não seja prejudicada. Temos números que mostram que ela não está em perigo, pelo que, hoje em dia, esta é uma medida relativamente bem aceite", disse à agência Lusa o vice-presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Paulo Oliveira.

O responsável lembrou que, em 1986, o pombo-trocaz, cujo habitat natural é a Floresta Laurissilva (cerca de 1/5 da área da Madeira), foi considerado "espécie vulnerável" pela IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources e incluído na Diretiva Aves da comunidade europeia, passando a ser proibida a sua caça, que era praticada desde o início da colonização, no século XV.