Actualidade

O artista australiano Anthony Lister inaugura na sexta-feira em Lisboa a sua primeira exposição em Portugal, com trabalhos focados numa história que é também a sua, alguém que cresceu com referências que afinal não existiram.

Em "Slither Between the Blinds Shows Our Fears", que estará patente na galeria Underdogs, Anthony Lister mostra pinturas e esculturas baseadas "conceptualmente num tema recorrente de ser-se produto de modelos enganadores", mas também a "atração" que tem por "retratar lendas mitológicas de heróis e vilões numa linguagem contemporânea", contou em declarações à Lusa.

Em criança, o artista australiano, de 37 anos, foi "indiciado a assumir um tipo de identidade" - o pai dizia-lhe que era parte aborígene - e já jovem adulto "isso foi arrancado, como uma piada cruel".