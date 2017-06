Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje o quarto classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do campeonato do mundo de motociclismo, que foi ganha pelo espanhol Alex Márquez (Kalex).

Márquez dominou a corrida do princípio ao fim e completou as 23 voltas ao circuito de Montmelò, perto de Barcelona, em 42.40,502 minutos, sendo acompanhado no pódio pelo italiano Mattia Pasini (Kalex) e pelo suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo e terceiro, respetivamente.

Depois do quinto lugar obtido na prova anterior, em Itália, Oliveira saiu do sétimo lugar da grelha de partida, para terminar em quarto, a 5,322 segundos de Márquez, que obteve o segundo triunfo da temporada.