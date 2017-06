Mundial sub-20

A Inglaterra sagrou-se hoje pela primeira vez campeã do mundo de futebol de sub-20, ao derrotar a Venezuela, por 1-0, na final do Mundial, que foi disputada em Suwon, na Coreia do Sul.

Um golo de Calvert-Lewin, aos 35 minutos, assegurou o título à Inglaterra, que viu o seu guarda-redes, Woodman, evitar o empate da Venezuela, ao defender uma grande penalidade batida por Peñaranda, aos 74 minutos.

Finalista pela primeira vez em 11 presenças, a Inglaterra tinha como melhor resultado um terceiro lugar em 1993, enquanto a Venezuela contabilizava apenas uma participação, em 2009, em que não passou dos oitavos de final. A Itália ficou em terceiro, depois de bater o Uruguai por 4-1 no desempate por grandes penalidades, após o 0-0 no fim do tempo regulamentar.