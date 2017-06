Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal venceu hoje pela décima vez o torneio de Roland Garros, em Paris, ao derrotar na final o suíço Stan Wawrinka, por 6-2, 6-3 e 6-1, em duas horas e sete minutos.

Recordista de vitórias na terra batida do Grand Slam francês e vencedor de todas as finais que ali disputou, o número quatro mundial é também o único jogadores com 10 vitórias no mesmo 'major' no setor masculino.

Rafael Nadal, de 31 anos, atingiu também a 15.ª vitória em torneios do Grand Slam e isolou-se nesse capítulo atrás do suíço Roger Federer, que ostenta um recorde de 18 vitórias nos quatro principais eventos do ténis.