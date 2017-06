Actualidade

Uma menina de 14 anos que, com outra criança de 11 anos, desapareceu no rio Vouga, em Águeda, foi resgatada inconsciente da água, decorrendo neste momento manobras de reanimação, disse à Lusa o CDOS de Aveiro.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, trata-se de dois irmãos que desapareceram ao início da tarde quando tomavam banho nas águas do rio Vouga, junto à ponte de Sernada, Macinhata do Vouga, Águeda. A outra criança ainda não foi localizada.

No local encontram-se meios de quatro corporações de bombeiros, mobilizadas após o alerta dado às 14:30 pelo CDOS distrital.