Actualidade

Duas pessoas desapareceram ao início da tarde no mar junto à praia da Baía, em Espinho, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Segundo o CDOS de Aveiro, o alerta foi dado às 15:45, por um popular, decorrendo neste momento buscas envolvendo os Bombeiros de Espinho, a Polícia Marítima, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Força Aérea.

Segundo a edição 'online' do Jornal de Notícias, os desaparecidos serão dois jovens de 20 anos, que terão sido levados por uma onda depois de terem entrado no mar para ir buscar uma bola, com a qual estavam a jogar na areia.