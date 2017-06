Actualidade

A menina de 14 anos que hoje foi resgatada inconsciente do rio Vouga, em Águeda, morreu, à semelhança do irmão de 11 anos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Não conseguimos recuperar" a menina, foram dois mortos, disse a fonte.

Os dois irmãos, com a família, de Santa Maria da Feira, estavam a tomar banho no rio Vouga.