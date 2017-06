Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol perdeu hoje por 3-0 com a anfitriã República Checa, em Ceske Budejovice, no jogo que encerrou o grupo F2 da Liga Mundial.

Portugal perdeu pelos parciais de 25-21, 25-21 e 25-16, e somou a quinta derrota no grupo 2 da Liga Mundial, em que apenas soma um triunfo alcançado na 'poule' B2 frente ao Japão, por 3-2, realizada há uma semana em Poprad, na Eslováquia.

A fase Intercontinental do grupo 2 da Liga Mundial, no qual Portugal se sagrou vice-campeão em 2016, em Matosinhos, na final disputada com o Canadá, inclui ainda um terceiro torneio no Cairo, em 16, 17 e 18 de junho, com Egito, Finlândia e Eslovénia.