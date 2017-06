Actualidade

O FC Porto sagrou-se hoje pela primeira vez campeão da Europa de bilhar às três tabelas, impondo-se por 3-1 aos turcos do Gaziantepspor, na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão.

Depois de 10 medalhas (quatro de prata e seis de bronze), os 'dragões' tornaram-se na primeira formação portuguesa a conquistar o mais importante troféu de clubes do 'Velho Continente', a Taça da Europa de Clubes.

Na final, numa reedição do jogo decisivo de 2016, o FC Porto vingou-se e retirou o troféu que tinha sido conquistado pelos turcos.