Actualidade

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio do Canadá, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, ficando a 12 pontos do líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), quarto.

O tricampeão do mundo obteve a sua 56.ª vitória da carreira, a sexta em Montreal, tendo alcançado o terceiro triunfo da temporada em sete provas, o que lhe permite reduzir para 12 pontos a sua desvantagem em relação a Vettel, comandante do campeonato.

Logo atrás de Hamilton ficou o finlandês e seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, enquanto o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) fechou o pódio.