Actualidade

Um autocarro está a arder dentro do Túnel do Marão, entre Amarante e Vila Real, e obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, disseram fontes das operações de socorro.

O autocarro está em chamas no sentido Amarante-Vila Real, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

Fonte dos bombeiros de Amarante adiantou que o trânsito no túnel está cortado em ambos os sentidos, e, segundo a GNR, a alternativa é o IP4.