Actualidade

O lançador Francisco Belo sagrou-se hoje campeão nacional no lançamento do disco em Vagos, ao bater, por duas vezes, o recorde português, primeiro com 61,68 metros e, no último ensaio, com 62,01.

"Não posso dizer que estava à espera, mas estou bem, ando a treinar bem e quando chegamos às provas é quando temos de demonstrar que realmente temos qualidades e conseguimos atingir objetivos. Espero continuar a fazer boas marcas e a bater o recorde nacional do disco", disse aos jornalistas Francisco Belo, que, no sábado, tinha conquistado o terceiro lugar no lançamento do peso.

A falar aos jornalistas, o atleta do Benfica explicou que o seu pensamento está nos mundiais, a disputar em Londres, em agosto, e em conseguir mínimos para conseguir ir disputar o lançamento do disco, visto que já se encontra qualificado para a prova, mas na modalidade do peso.