Actualidade

O autocarro que ardeu hoje no Túnel do Marão tinha 20 passageiros, mas foram todos retirados "com calma", disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

A fonte disse que nenhum dos passageiros ficou ferido e que o autocarro ficou completamente destruído.

O autocarro, da empresa Rodonorte, ardeu dentro do Túnel, ao quilómetro 74 da autoestrada do Marão, entre Amarante e Vila Real, e obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos.