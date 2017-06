Actualidade

O diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, admitiu hoje que poderia ter trocado emails com o ex-árbitro de futebol Adão Mendes, embora afirme que não se lembra dos mesmos e que estes não configuram casos de corrupção.

"Não me recordo destes emails. Na altura não tinha qualquer função, era apenas sócio do Benfica e colaborador do jornal Benfica. Não tinha nenhuma função e nenhuma responsabilidade, mas, vamos admitir, em tese, que existem, mesmo assim não há ali nada que indicie corrupção", afirmou Pedro Guerra, durante o programa Prolongamento da TVI24.

Este dirigente da BTV fez ainda um enquadramento à origem das acusações, que partiram do diretor de comunicação do FC Porto, Francico J. Marques, durante um programa da Porto Canal, tendo este acusado o Benfica de um esquema de aliciamento e corrupção com oito árbitros da I Liga para favorecimento do clube 'encarnado', dizendo ter em sua posse e-mails trocados entre Pedro Guerra e Adão Mendes.