Actualidade

As operações envolvendo o incêndio de um autocarro com passageiros no Túnel do Marão estão concluídas e uma das faixas do túnel deverá abrir em breve, disse à Lusa o comandante nacional das operações de socorro, Rui Esteves.

Um autocarro com 20 passageiros ardeu dentro do túnel, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, mas não se registaram vítimas, disseram fontes ouvidas pela Lusa no local.

Também à Lusa, Rui Esteves, comandante operacional nacional, do Comando Nacional de Operações de Socorro (Autoridade Nacional de Proteção Civil), explicou que o incêndio dentro do túnel, na direção Amarante-Vila Real, levou o motorista a parar o veículo e promover a saída dos passageiros para a galeria de segurança e para o túnel oposto.