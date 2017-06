Actualidade

O trânsito no Túnel do Marão será reposto durante a manhã de hoje no sentido Vila Real-Porto, prevê a empresa Infraestruturas de Portugal, acrescentando que a circulação será restabelecida no sentido contrário assim que forem reparados os estragos.

A circulação automóvel foi cortada no domingo em ambos os sentidos, e desviada para o IP4, devido a um incêndio com um autocarro com 20 passageiros, que ardeu dentro do túnel sem causar vítimas.

Fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro disse à Lusa que "quatro jovens pediram assistência por inalação de fumo", mas foram situações "muito ligeiras".