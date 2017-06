Manchester/Atentado

Todos os suspeitos que foram detidos no âmbito do atentado que causou 22 mortos em Manchester, norte de Inglaterra, no passado dia 22 de maio, foram libertados sem acusação, informou a polícia britânica no domingo.

As autoridades ainda não sabem se o atacante tinha cúmplices. Salman Abedi, britânico de origem líbia, fez explodir uma bomba no concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, matando 22 pessoas e ele próprio.

Pouco depois do ataque, a polícia informou que tinha reunido membros da rede de Abedi. No entanto, a polícia de Manchester indicou no domingo que todas as 22 pessoas detidas por suspeitas de terrorismo foram libertadas sem acusação.