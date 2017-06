Actualidade

As autoridades mexicanas descobriram 112 migrantes clandestinos, incluindo 23 menores, num camião no sudeste do México, informou o Ministério Público no domingo.

A descoberta aconteceu no estado de Tabasco. "As pessoas viajavam em terríveis condições de higiene num veículo de transporte de uma empresa privada, equipado com ventiladores e água, que era conduzido por um indivíduo que foi detido", informou o Ministério Público em comunicado.

Entre os 23 menores estavam quatro recém-nascidos. Segundo as autoridades, os migrantes vinham da Guatemala, El Salvador, Honduras e Equador.