Actualidade

A mulher e o filho mais novo do Presidente norte-americano Donald Trump, Melania e Barron, mudaram-se para a Casa Branca, após quase cinco meses de separação, foi anunciado no domingo.

Mãe e filho viviam na Trump Tower, em Nova Iorque, desde a tomada de posse, em janeiro, para que Barron, de 11 anos, pudesse terminar o ano escolar na mesma escola.

"Estou ansiosa pelas memórias que vamos criar a nossa nova casa!", escreveu a primeira-dama no Twitter, no domingo, depois de chegar, juntamente com o filho e o marido, à Casa Branca.