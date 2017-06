Actualidade

Os trabalhadores consulares no Brasil iniciam hoje uma greve de três dias devido a um conflito com o Governo português, em que reclamam salários em euros, havendo pedidos de indemnização nos tribunais superiores a nove milhões de euros.

O Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas (STCDE) apresentou, no início do mês, o aviso prévio de greve dos trabalhadores no Brasil, de 12 a 14 de junho.

Em causa está, segundo o sindicato, um conflito salarial, que se arrasta desde 2013, entre cerca de 80 funcionários no Brasil e o Governo português, e que já resultou em cerca de 60 processos judiciais. Os trabalhadores reclamam que os ordenados sejam pagos em euros e não em reais.