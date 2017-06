Actualidade

Os comerciantes da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, duvidam que a instalação de câmaras de videovigilância resolva o tráfico e o consumo de estupefacientes na zona, defendendo que "bastava pôr um espantalho fardado de polícia para afugentar a droga".

Com "muitas dúvidas" sobre a instalação da videovigilância, o comerciante António Revés, proprietário há 16 anos de uma loja de ferragens no n.º 11 da Avenida Almirante Reis, afirmou à Lusa que "basta" e que "é muito mais importante" um reforço do policiamento para combater o problema da droga.

"É evidente que isto não é um estado policial - também não o defendo -, mas não vemos um polícia de giro como se via antigamente na rua", reclamou António Revés, defendendo que, "se as autoridades quisessem", o problema da droga já estava resolvido.