Actualidade

Um novo tratamento para o cancro do pâncreas, que potencialmente pode dar aos pacientes mais tempo de vida e ser uma alternativa para a quimioterapia, está a ser desenvolvido por uma equipa internacional onde participam investigadores do Porto.

Neste trabalho, a equipa demonstrou a possibilidade de utilizar exossomas (nanovesículas produzidas por todas as células humanas) como um veículo para "entregar" no pâncreas uma terapia que inibe a proteína KRAS, "sempre ativada" em pacientes com este tipo de cancro, disse à Lusa a investigadora Sónia Melo, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S).

De acordo com a especialista, cerca de 70% dos pacientes com cancro no pâncreas têm mutação no gene KRAS, que é "muito difícil de desligar", não por falta de ferramentas para o fazer mas devido à "localização anatómica" deste órgão, "não sendo fácil encontrar uma terapia que chegue efetivamente ao local".