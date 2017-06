Actualidade

O avançado português André Silva, do FC Porto, está a efetuar exames médicos numa clínica em Milão e deverá tornar-se ainda hoje oficialmente jogador do AC Milan, segundo a imprensa italiana.

André Silva, de 21 anos, chegou antes das 08:00 locais (07:00 em Lisboa) à cínica LA Madonnina para proceder a testes médicos, tendo sido filmado a chegar num veículo preto.

Ainda segundo a imprensa transalpina, André Silva e o seu empresário, Jorge Mendes, estiveram reunidos no domingo com dirigente dos AC Milan e chegaram a um acordo para a transferência do internacional luso para Itália.