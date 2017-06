Actualidade

A plataforma 'online' de reutilização de livros escolares Book in Loop, uma 'spin off' da Universidade de Coimbra, prevê permitir no próximo ano letivo uma poupança superior a três milhões de euros a mais de 70 mil famílias portuguesas.

Em declarações à agência Lusa, João Bernardo Parreira - um dos três jovens portugueses que em 2016 lançaram o projeto, num investimento de 80 mil euros que contou com o apoio financeiro de 'business angels' (investidor individual) nacionais - apontou como metas para este ano a venda de mais de 100 mil manuais, evitar a emissão de 600 mil toneladas de dióxido de carbono e atingir um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) acima dos 500 mil euros.

Nos planos da empresa, criada com o objetivo de promover a reutilização de livros escolares do 5.º ao 12.º ano, está ainda a ampliação do negócio ao mercado universitário, com o lançamento em 2018 de um produto direcionado para os estudantes daquele nível de ensino, e uma eventual expansão para o mercado internacional.