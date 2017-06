Actualidade

O volume de negócios nos serviços cresceu 9% em termos homólogos em abril, enquanto os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram subidas homólogas de 4%, 3,1% e 1,1%, respetivamente, sinaliza hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em março, a variação do índice de volume de negócios nos serviços foi de 6,7%, inferior em 2,3 pontos percentuais à observada em abril.

De acordo com o gabinete de estatísticas, as secções que mais contribuíram para a variação do índice agregado foram a de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos e a de transportes e armazenagem, com contribuições de 5,3 pontos percentuais e 1,7 pontos percentuais, respetivamente.