Actualidade

O Governo criou hoje, por diploma, um regime extraordinário para a instalação pelos municípios de centrais de valorização de biomassa, que usam matéria orgânica - como resíduos florestais - para produzir energia.

No diploma, que entra terça-feira em vigor, são também definidas as medidas de apoio e incentivo à instalação daquelas centrais que, segundo o Governo, constituem uma medida de defesa e preservação da floresta, de ordenação do território e de combate aos incêndios.

A 21 de março passado, o Conselho de Ministros aprovou a criação de centrais de biomassa, atribuindo aos municípios potências disponíveis para produzir, com preços apoiados, energia a partir de Biomassa Florestal Residual.