Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural propôs a classificação como tesouro nacional do tríptico "Virgem com menino e dois anjos", atribuído ao Mestre de Santa Clara, da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, indica hoje o Diário da República.

O Anúncio 88/2017, publicado hoje na II Série do Diário da República (DR), com a proposta para elevar a obra a interesse nacional, é assinado pela diretora-geral do Património Cultural (DGPC), Paula Silva.

A proposta para a obra do século XV é fundamentada numa deliberação favorável da Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura (SMUCRI-CNC), datada de 08 de fevereiro de 2017.