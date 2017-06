Actualidade

O avançado português André Silva mostrou-se hoje "muito contente" por ingressar num clube com a "grandeza" do AC Milan, depois de cumprir os habituais exames médicos numa clínica de Milão.

"Estou muito contente. É um sonho vir para um clube com esta grandeza e história, pelo qual passaram grandes jogadores", disse o internacional 'AA' luso, que ainda não foi oficializado como jogador 'rossonero'.

Ainda assim, o futebolista que representou o FC Porto em 2016/17, sendo o terceiro melhor marcador do campeonato, com 16 golos, já falou como jogador do clube de Milão.