Actualidade

O alargamento do horário de funcionamento do Metro de Lisboa previsto para a madrugada de terça-feira, devido aos festejos da noite de Santo António, vai abranger também a Linha Verde, além da Linha Azul, anunciou hoje a empresa.

"As linhas Verde e Azul do Metro funcionarão [...] ininterruptamente", mas apenas algumas estações vão estar abertas ao público, revelou o Metro de Lisboa, que tinha já anunciado o prolongamento do horário na Linha Azul.

Na Linha Verde (Cais do Sodré - Telheiras), as estações a funcionar "ininterruptamente" são Cais do Sodré, Baixa-Chiado, Rossio, Martim Moniz, Alameda, Areeiro e Telheiras.