O sindicato dos trabalhadores consulares informou hoje que 90% dos funcionários nos consulados do Brasil estão em greve, no primeiro dos três dias de paralisação convocada pela organização sindical.

"(Os postos diplomáticos de) Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Santos, Salvador, Belo Horizonte encontram-se hoje encerrados, devido à extraordinária adesão dos trabalhadores, que ronda os 90 por cento", referiu num comunicado o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas (STCDE).

De acordo com a nota, "o resultado em São Paulo era expectável, uma vez que este posto consular alberga trabalhadores de uma empresa privada, com as suas próprias regras e diretivas, revelando-se assim ainda mais louvável a adesão do reduzido número de trabalhadores sujeitos à legislação portuguesa".