Actualidade

O Tondela, da I Liga de futebol, vai começar a próxima época a 29 de junho, com o estágio de pré-temporada no Centro de Estágios do Luso, anunciou hoje o clube beirão.

Numa nota publicada no sítio oficial, o Tondela revela que o plantel regressa ao trabalho nos dias 29 e 30 deste mês, com a realização dos tradicionais exames médicos no Hospital da CUF Viseu, com quem tem parceria.

No dia 01 de julho, a partir das 09:00, os jogadores do plantel 'auriverde' irão cumprir testes físicos em Vila Real, com a colaboração do Creativelab da Cidesd, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.