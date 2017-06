Actualidade

Mais de 200 pessoas foram hoje detidas na Rússia, sobretudo em Moscovo e São Petersburgo, no decurso de manifestações anticorrupção organizadas após um apelo do opositor Alexei Navalny, referiu a ONG OVD-Info e diversos 'media'.

A OVD-Info, especialista no acompanhamento de detenções durante manifestações, registou 121 detenções em Moscovo e 137 em São Petersburgo (noroeste), indicou no 'Twitter'. Jornalistas de agências noticiosas presentes no local referiram-se a mais de uma centena de detenções em São Petersburgo e diversas em Moscovo, onde o protesto foi menos concentrado.

Foram ainda detetadas prisões em número menos reduzido nas cidades de província de Vladivostok (extremo-oriente), Norilsk (Grande norte), ou em Soshi (sul).