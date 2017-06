Actualidade

Mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de doenças por causa do excesso de peso, que estão a provocar cada vez mais mortes, de acordo com um estudo divulgado hoje.

Mesmo as pessoas que não são tecnicamente obesas estão a morrer por terem peso a mais, contando-se em quatro milhões as mortes anualmente relacionadas com excesso de peso.

Destes quatro milhões, 40% estavam abaixo do limiar da obesidade, o que constitui "uma crise de saúde pública perturbante e cada vez maior", para os autores da investigação divulgada hoje no New England Journal of Medicine.