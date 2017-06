Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, exigiu hoje um inquérito "exaustivo" ao incêndio de domingo à noite no Túnel do Marão, apontando várias falhas à segurança.

"Queremos, reivindicamos e exigimos que seja feito um inquérito exaustivo ao acidente de ontem [domingo] que relate o que correu bem e explicite o que correu mal para podermos corrigir essas situações no futuro", disse hoje à Lusa.

Segundo o socialista, os acidentes "infelizmente" acontecem, mas as pessoas devem estar preparadas para reagir a esses acidentes, sublinhando que o que ocorreu no túnel resultou "um bocadinho" daquilo que foram as suas denúncias a 23 de dezembro de 2016, quando questionou o facto de o controlo de tráfego ter passado para Almada, no distrito de Setúbal.