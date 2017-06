Actualidade

O ator e cantor Victor Espadinha, intérprete de "Recordar é Viver", celebra 55 anos de carreira, na próxima sexta-feira, no Lounge D do Casino Estoril, onde vai apresentar um espetáculo inspirado no álbum "Canções de Uma Vida".

"Estreei-me em 1962, no Teatro Avenida, em Lourenço Marques [atual Maputo], numa companhia dos atores Henrique Santos e Carmen Mendes, que estava em digressão, era eu um jovem inconsciente. Fiz parte do 'Sarau Vicentino', onde entrei como pai Vaz no Auto de Mofina Mendes", disse Victor Espadinha, em entrevista à agência Lusa.

No espetáculo no Estoril, nos arredores de Lisboa, além de canções como "Recordar é Viver", "Gato-Sapato", "Palhaço até ao Fim" e "Companheira", Espadinha irá estrear quatro novas canções, entre as quais "Como Eu Gosto de Ti", de sua autoria, com música de Sidu Fernandes, e "Serena", de Tozé Brito.